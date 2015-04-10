Денежная масса в Украине за месяц сократилась на 10%

Объем монетарной базы в Украине в марте вырос на 0,1% - до 332 млрд грн, денежной массы – снизился на 10%, до 1,022 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года монетарная база снизилась на 0,4%, в то время как денежная масса за этот период выросла на 6,8%. Объем наличности вне банков за март вырос на 0,3% и на 0,6% с начала года - до 284,8 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы в Украине в феврале вырос на 1,5% - до 331,6 млрд грн, денежной массы - на 21,5%, до 1,138 трлн грн. Объем наличности вне банков за февраль вырос на 3,5% - до 283,8 млрд грн.

В 2014 году денежная масса выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.