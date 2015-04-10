S&P допускает падение экономики Украины в этом году на 7,5% и рост на 2% в следующем

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на 7,5%, однако допускает экономический рост уже в 2016 году сразу на 2%, говорится в сообщении агентства.

Ранее агентство снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «СС», объяснив свою позицию намерениями правительства реструктуризировать часть государственного долга, что по критериям Standard & Poor's равносильно дефолту.

Одновременно, агентство спрогнозировало, что возможный рост в 2016 году усилится в 2017-м до 3,5% и до 4% в 2018 году.

По прогнозам агентства, номинальный ВВП в Украине в 2015 году составит 73,10 млрд долл., однако уже в 2016 году этот показатель вырастет до 85 млрд долл. Уровень госдолга в 2015 году составит до 93% ВВП, однако к 2018 году снизится до 82,6% ВВП.

Ранее Кабинет министров Украины в рамках формирования основных направлений бюджетной политики на 2016 год заложил в качестве макропоказателей развития экономики и расчетов проекта государственного бюджета на 2016 год рост экономики на уровне 2%, инфляцию на уровне 9% и валютный курс на уровне 22,5 грн за доллар.

При этом, в отношении 2015 года Кабинет министров Украины предложил три сценария развития экономики Украины и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.