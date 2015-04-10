Порошенко внес в ВР законопроект о ратификации кредитного соглашения с ЕИБ на 200 миллионов евро

Согласно информации на сайте парламента, данный проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.

При этом текст документа на данный момент отсутствует.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко ожидает, что Верховная Рада уже на ближайшем заседании ратифицирует кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении 200 млн евро на восстановление разрушенной вследствие боевых действий инфраструктуры Донбасса.

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В декабре 2014 года Украина и ЕИБ подписали два кредитных соглашения - на 200 млн евро для финансирования проектов восстановления инфраструктуры Донбасса и на 400 млн евро для возрождения малого и среднего бизнеса в стране. Всего в 2015 году ЕИБ намерен выделить Украине более 1 млрд евро на реализацию инвестиционных проектов.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году, его акционерами являются 27 стран – членов Европейского Союза. Главная цель банка – содействие достижению цели Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и к концу 2013 года составил 273 млрд евро. За последние пять лет портфель проектов ЕИБ в Украине увеличился в четыре раза. Банк финансирует проекты в энергетике, транспортной и муниципальной инфраструктуре.