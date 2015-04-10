Объем депозитов в украинских банках в марте снизился на 2% в гривне, на 7,4% в валюте – НБУ

об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года гривневые депозиты снизились на 5,7%, валютные – на 14,4%.

В марте остатки по кредитам в нацвалюте снизились на 2,7% (с начала года на 4,9%) - до 516,4 млрд грн, по кредитам в иностранной валюте - на 1,9% (с начала года на 6,1%) - до 28,2 млрд долл.

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Объем корсчетов банков в НБУ снизился за месяц на 2,9% (с начала года на 2,1%) - до 26,7 млрд грн. Сумма обязательных резервов к формированию согласно установленным нормативам с 11 февраля до 10 марта составляла 37,7 млрд грн, с 11 марта до 10 апреля – 48 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в феврале снизился на 1,7% в гривне - до 352,7 млрд грн, на 3,7% в валюте - до 18 млрд долл.

Объем депозитов в украинских банках за 2014 год снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.