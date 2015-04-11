ООН намерена выделить Украине около 300 миллионов долларов помощи

ООН намерена выделить Украине около 300 млн долларов помощи.

Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, комментируя подготовку к проведению Международной конференции по поддержке Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегиона.

В частности, по словам вице-премьера, ООН предварительно сообщила о готовности выделить около 300 млн долл. на помощь Украине.

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«Мы готовы предложить и Гуманитарный план реагирования на ситуацию, которая сложилась в Украине, и оценку потребностей восстановления Донбасса, составляющих сегодня примерно 1,5 млрд долларов. Это очень серьезные вызовы: 1 млн переселенцев, 5 млн человек, нуждающихся в помощи. Это то, с чем ни одна европейская страна сегодня не способна справиться самостоятельно», - сказал Зубко.

Он отметил, что эти документы разработаны совместно Минрегионом, ЕС, ООН и Всемирным банком.

«От того, как мы подготовимся, какие инструменты для решения существующих проблем предложим, будет зависеть очень многое», - подчеркнул он.