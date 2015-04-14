В России снова перекраивают бюджет: для покрытия госдолга не хватает 26 миллиардов рублей

Министерство финансов России планирует скоро снова править бюджет и увеличивать расходы на обслуживание внутреннего долга, сообщила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, оценив нехватку пока в 26 миллиардов рублей, передает Reuters.

"Если мы 500 (миллиардов рублей) займем, у нас не хватит расходов на обслуживание.., нам придется принимать решение - или больше тратить Резервный фонд и обращаться в парламент за таким разрешением, или же принимать решение об уточнении бюджета с тем, чтобы все-таки обеспечить обслуживание локального внутреннего долга, это - действительно серьезная проблема", - сказала она.

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Разросшуюся от рецессии и падения цен на нефть бюджетную дыру Минфин планирует закрывать Резервным фондом, который за год потеряет более половины - 3,07 триллиона рублей, сократившись к концу года до 2,6 триллиона рублей.

Минфин последними поправками уже увеличивал на 111 миллиардов рублей расходы на обслуживание облигаций федерального займа, размещенных в декабре 2014 года на сумму 1 триллион рублей, для докапитализации банков.

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