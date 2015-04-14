Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Курс безналичного доллара США на текущей неделе, по прогнозу аналитиков FOREX CLUB в Украине, может колебаться на отметках 22,6–23,7 грн, наличного – на 24,7–26,3 грн. При этом, широкий спред между ценой продажи и покупки, вероятно, будет удерживаться.

Читайте такжеОбъем депозитов в украинских банках в марте снизился на 2% в гривне, на 7,4% в валюте – НБУПо мнению аналитиков, ситуация на валютном рынке сохраняется стабильной, пока нет предпосылок выхода ее из-под контроля НБУ. Гривневая ликвидность находится на минимальном с начала года уровне, а высокая учетная ставка блокирует свободный ресурс, ограничивая его выход на рынок. Более того, после публикации данных по годовой инфляции появились осторожные предположения о возможном дальнейшем повышении учетной ставки НБУ. В таком случае, дальнейшее сокращение ликвидности еще больше ограничит спрос на валюту и будет способствовать ее укреплению. Заявление НБУ о возможном снятии валютных ограничений уже летом также закладывает позитивные рыночные ожидания.

И все же, существует ряд факторов, реализация которых может дестабилизировать валютный рынок, подняв курсовые котировки вверх. Прежде всего – возобновление активных боевых действий на Донбассе. Также вполне вероятно появление сообщений в ближайшие недели о ходе переговоров с держателями украинского долга. Кредитно-рейтинговые агентства активизировались, снижая рейтинги и прогнозы по рейтингам Украины, указывая на высокую вероятность дефолта. При этом успешность реструктуризации украинского долга рассматривается как одно из условий МВФ по второму траншу.

Курс продажи наличного евро на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 26,0–28,0 грн. Ключевое влияние на динамику евровалюты будет оказывать конъюнктура мирового рынка, что будет ретранслироваться через кросс-курс доллар/гривня.

Динамика гривни относительно рубля на текущей неделе будет формироваться под влиянием курса доллар/гривня, а также курса рубля к мировым валютам. Котировки наличного рубля могут колебаться в диапазоне 0,45–0,49 грн.