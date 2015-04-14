Разрешающий банкам не возвращать досрочно депозиты закон касается только новых договоров - НБУ

Об этом сообщил Национальный банк Украины на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на комментарий заместителя главы НБУ Владислава Рашкована относительно принятого Верховной Радой в первом чтении Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об условиях возврата срочных депозитов)» (законопроект №1195).

«Нормы закона, в случае его принятия в целом, будут касаться только тех договоров, которые будут заключены после вступления его в силу, то есть, не будут касаться существующих депозитных договоров», - сказал Рашкован.

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По его словам, также не совсем корректны выводы, что закон запрещает досрочно забирать вклады из банков. «Если депозитный договор с банком будет это предусматривать, то клиенты смогут забрать свои средства согласно условиям договора», - пояснил он.

Рашкован также отметил, что Нацбанк надеется на принятие закона депутатами в целом через несколько недель, после чего банки смогут начать разрабатывать эффективную депозитную политику для привлечения клиентов и аккумулирования ресурсов для кредитования экономики.

«До принятия этого закона фактически все вклады были по требованию, даже те, которые были оформлены как срочные. Клиенты банков могли требовать возврата средств в любой момент независимо от условий договора, который они подписывали с банком. Банки, в свою очередь, не могли эффективно планировать управление своей ликвидностью, а в период паники на рынке все равно были не в состоянии удовлетворить всех желающих», - отметил он.

Рашкован подчеркнул, что законопроект направлен в первую очередь на защиту вкладчиков, а не банков. «Если такой закон был бы принят после кризиса 2008-2009 года, то банковская система в 2014-2015 годах могла бы избежать многих проблем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля приняла в первом чтении Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об условиях возврата срочных депозитов)», разрешающий банкам не возвращать депозиты, размещенные на определенный срок, до окончания этого срока.

В частности, законопроект предполагает изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которым обязательства банка возвращать вклад клиенту разграничиваются по срочным вкладам и по вкладам до востребования (текущие и карточные счета, депозиты без определенного срока).

По договору банковского срочного вклада банк обязан выдать вклад и начисленные проценты по этому вкладу по истечению срока, указанного в договоре банковского вклада. Досрочный возврат вкладчику банковского срочного вклада по его требованию возможен исключительно в случаях, когда это предусмотрено условиями договора с банком.

Одновременно, законопроект предполагает безусловное требование к банкам по вкладам до востребования выдавать вклад или его часть по первому требованию вкладчика.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в конце прошлого года сообщала о намерениях НБУ предложить парламенту запретить изъятие банковских депозитов до наступления срока их возврата, что соответствует мировой практике и поможет сбалансировать банковскую систему, чтобы Нацбанку не приходилось в кризисный период «закручивать гайки» административными методами.

По ее словам, при желании получить более высокий процент вкладчик сможет разместить деньги в банке на определенный срок, при желании получать средства по первому требованию – на сберегательный счет с более низкими ставками.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты хотят запретить досрочное снятие депозитов.