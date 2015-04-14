Гривня на межбанке снова упала ниже 23 за доллар

В понедельник, 14 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 22,55/23,07 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,80/24,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,434/0,444 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,9895 грн/долл., к этому часу было заключено 7 сделок на сумму 1,82 млн долл.

Как сообщал УНИАН, к закрытию предыдущих торгов на межбанке в пятницу, 10 апреля, котировки гривни к доллару США выросли до уровня 22,35/22,80.