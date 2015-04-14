Киев, Брюссель и Москва возобновляют переговоры об ассоциации Украины и Евросоюза

Украина, Россия и Евросоюз 20-21 апреля возобновят переговоры на техническом уровне по вопросу выполнения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, чтобы решить вопросы, которые беспокоят Москву.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Даниэл Росарио.

„Действительно, трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией возобновятся на следующей неделе для того, чтобы достичь практического решения вопросов, высказанных российской стороной по поводу выполнения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Эти переговоры на техническом уровне состоятся в Брюсселе в понедельник и вторник”, - сказал Росарио.

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При этом пресс-секретарь ЕК отметил, что Брюссель ожидает, что в этом контексте „они очень быстро перейдут с технического на политический уровень”.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня 2014 года. Вместе с тем действовать положение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС начнет с 2016 года.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не с 1 ноября 2014 года, как ожидалось, стало известно 12 сентября после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введения в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.