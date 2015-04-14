Россия из-за нехватки средств может сократить военные расходы

Правительство России заявило о готовности сократить самую значительную статью бюджетных расходов - на оборону и безопасность - перед угрозой исчерпания ресурсов Резервного фонда, пишет Рейтер.

"По расходам, связанным с обороной и безопасностью... Действительно, они у нас очень значительные. Вполне понятно, что это определяется и политическими соображениями. Но в то же время здесь, конечно, есть ресурсы для дальнейшей оптимизации. Совершенно очевидно, мы должны этим заниматься", - сказал премьер Дмитрий Медведев, выступая на коллегии Минфина.

Глава ведомства Антон Силуанов говорил перед этим, что России уже в следующем году не хватит Резервного фонда для того, чтобы профинансировать все запланированные расходы бюджета, поэтому планируется урезать избыточные траты на сумму до 2 триллионов рублей.

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Власти сейчас вносят поправки в бюджет на 2015 год, которые предполагают увеличение дефицита до 3,7 процента ВВП. Разросшуюся от рецессии и падения цен на нефть бюджетную дыру планируется затыкать Резервным фондом, который к концу года сократится на две трети до 2,6 триллиона рублей.

Бюджет России в январе-марте 2015 года был исполнен с дефицитом 812,3 миллиарда рублей, или 4,9 процента ВВП.