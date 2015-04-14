Деловые ожидания бизнеса в первом квартале ухудшились - Нацбанк

Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса, размещенного на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, значение индекса ниже 100% отмечается третий квартал подряд. Респонденты опроса ожидают стремительного ухудшения финансово-экономического состояния своих предприятий в следующие 12 месяцев.

Также в первом квартале усилились девальвационные ожидания. Обесценивание гривни прогнозируют 88,4% респондентов (в предыдущем квартале - 82%), при этом подавляющее большинство респондентов прогнозируют среднее значение курса через 12 месяцев более 21,5 грн/долл.

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В Нацбанке подчеркивают, что результаты опросов являются отражением мнения респондентов - руководителей предприятий Украины, а не оценками и прогнозами НБУ.

По информации регулятора, ежеквартальный опрос руководителей предприятий проводился с 13 февраля по 6 марта. В ходе исследования опрошено 942 предприятия, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности и количеству работников в 22 регионах страны (без учета оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей).

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в четвертом квартале 2014 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,9 п.п. - до 96,1%.

Нацбанк готовит аналитические отчеты по индексу деловых ожиданий ежеквартально с 2006 года. Отчет содержит обобщенную информацию об оценке руководителями предприятий текущей и будущей деловой активности, изменений экономической ситуации в стране и может быть использован органами власти, учеными, экспертами.

Ранее УНИАН также сообщал, что индекс деловой активности в еврозоне вырос до максимума за 7 месяцев.