Долг банков перед НБУ за месяц вырос на миллиард гривень

Объем задолженности украинских банков по кредитам Национального банка Украины в марте вырос на 1 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

«В марте сальдо (разница) между объемами предоставленных НБУ банкам Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредитов и объемами возврата ранее предоставленных кредитов составил 1 млрд грн», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, средневзвешенная процентная ставка по операциям поддержки ликвидности банков за этот период составила 30,43%.

Согласно данным Фонда гарантирования, он получил кредит НБУ на сумму 9,950 млрд грн в январе 2015 года. Таким образом, весь прирост задолженности по кредитам за март приходится на банки.

Также сообщается, что в марте объем погашения банкам ранее размещенных депозитных сертификатов НБУ на 4 млрд грн превысил объем размещения новых сертификатов. Средневзвешенная процентная ставка по операциям по мобилизации ресурсов составила 20,27% годовых.

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Как сообщал УНИАН, в феврале общий объем задолженности банков перед НБУ по предоставленным кредитам вырос на 8,87 млрд грн - до 129,27 млрд грн. НБУ выдал банкам 36,03 млрд грн, в том числе на срок свыше 30 календарных дней - на 4,8 млрд грн.

В 2014 году НБУ выдал кредиты рефинансирования на срок более 30 календарных дней на общую сумму 115,613 млрд грн 75 банкам. С учетом возврата предоставленных кредитов на 189,430 млрд грн общий объем задолженности банков по состоянию на 1 января 2015 года составил 108,950 млрд грн.