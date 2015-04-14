На должность главы фискальной службы подали заявки уже 66 кандидатов

На участие в конкурсе по замещению вакантной должности главы Государственной фискальной службы, который был объявлен после увольнения предыдущего руководства службы по результатам служебного расследования, подали заявки 66 кандидатов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В частности, на должность главы ГФС претендуют исполняющий обязанности главы службы Максим Мокляк, действующий глава информационно-коммуникационного департамента ГФС Виктор Косарчук, депутаты от Блока Петра Порошенко Роман Насиров, Оксана Продан, Нина Южанина и Валерий Пацкан, а также экс-депутат Николай Катеринчук.

Кроме того, подал свою заявку и уволенный заместитель министра финансов Денис Фудашкин, а также председатель общественного совета при ГФС Юлия Дороговоз.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины по согласованию с премьер-министром продлило срок проведения конкурса на должность нового главы Государственной фискальной службы до 23 апреля включительно.

Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

Правительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии. Она была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка и в ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы. Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса.

В связи с увольнением главы ГФС премьер Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется отбором нового главы ГФС. Премьер дал главе Минфина две недели на проведение конкурса.