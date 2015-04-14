Кабмин в 2015 году намерен упростить налогообложение операций с электронными деньгами

Соответствующее положение размещено в плане дерегуляции, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, упрощенный порядок налогообложения должен быть разработан Министерством финансов, Государственной фискальной службой, а также Министерством экономического развития и торговли к ІІІ кварталу 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ. В перечень вошли системы: Юнистрим, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, Юнион Кард, Анелик, Золотая Корона, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), MEEST, "Блиц", IntelExpress, ХАЗРИ, China UnionPay.

Ранее также сообщалось, что 25 июля 2014 года, вступили в силу установленные Национальным банком Украины ограничения суммы перевода электронных денег между физлицами с предоплатных карт на уровне 4 тыс. грн в месяц.