Нацбанк за один день предоставил банкам рефинансирование на 1 миллиард гривень

16:00, 14 апреля 2015
Финансы
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Национальный банк Украины в пятницу, 10 апреля, предоставил банкам рефинансирование на 1 млрд грн и мобилизовал у банков ресурсы посредством продажи депозитных сертификатов на 7,848 млрд грн.

Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, кредит получил один банк сроком на 1 день под 33% годовых.

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Депозитные сертификаты НБУ продал на 6,586 млрд грн под 20% годовых 21 банку на один день, на 823 млн грн под 26% годовых 8 банкам на 7 дней, на 430 млн грн под 26% годовых 5 банкам на 14 дней, на 9 млн грн под 27% годовых 2 банкам на 28 дней.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 9 апреля не предоставлял банкам рефинансирование впервые с начала 2015 года. Одновременно регулятор собрал с рынка ликвидность посредством продажи депозитных сертификатов на 10,455 млрд грн.

Ранее УНИАН также сообщал, что долг банков перед НБУ за месяц вырос на миллиард гривень.

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