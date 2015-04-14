МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2016 году

Об этом говорится в ежегодном экономическом обзоре Фонда Economic Outlook 2015.

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Этот прогноз соответствует правительственным оценкам, опубликованным в рамках формирования Основных направлений бюджетной политики на 2016 год. В качестве макропоказателей развития экономики и расчетов проекта государственного бюджета на 2016 год Кабмин ожидает рост экономики на уровне 2%, инфляцию на уровне 9%.

Уровень безработицы в Украине в 2016 году прогнозируется на отметке 11%, что будет на 0,5% лучше показателя 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках формирования Основных направлений бюджетной политики на 2016 год закладывает в качестве макропоказателей развития экономики и расчетов проекта государственного бюджета на 2016 год рост экономики на уровне 2%, инфляцию на уровне 9% и валютный курс на уровне 22,5 грн за доллар.

Напомним, в марте в МВФ прогнозировали восстановление экономики Украины уже к концу года.