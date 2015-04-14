МВФ сохранил прогноз падения экономики Украины в 2015 году и ухудшил прогноз инфляции

Об этом говорится в ежегодном экономическом обзоре Фонда Economic Outlook 2015.

При этом прогнозные показатели приводятся без учета Автономной республики Крым.

«Экономика Украины, как ожидается, достигнет своего дна в 2015 году, - говорится в отчете. - ВВП упадет на 5,5%, однако это лучше показателей 2014 года, когда падение составило 6,8%».

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В МВФ также напомнили, что текущие экономические результаты во многом обусловлены прошлогодним падением экономики, оказавшим влияние на все сектора жизнедеятельности страны и, в первую очередь, на курс национальной валюты и рост инфляции.

В то же время, украинские тенденции повторили общую ситуацию, характерную для всех стран СНГ. «Экономический прогноз для государств СНГ основывается на среднем показателе падения экономик до 2,6% и двузначных показателях инфляции», - подчеркнули в МВФ.

Ранее УНИАН сообщал, что МВФ прогнозирует рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 2% при инфляции в 10,6%.