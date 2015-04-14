В январе-феврале украинский экспорт превысил импорт на $106,7 миллиона

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеТорговый баланс Украины за год вышел в плюс $3,9 млрд

В январе-феврале по сравнению аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 33,7% - до 5,973 млрд долл., импорт - на 37%, до 3,442 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,02 (в январе-феврале 2014 года – 0,97).

Ранее УНИАН сообщал, что профицит платежного баланса по итогам года ожидают на уровне 2 миллиардов.