В январе-феврале украинский экспорт превысил импорт на $106,7 миллиона
16:56, 14 апреля 2015Финансы
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Профицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-февраля 2015 года составил 106,7 млн долл. против дефицита в 300,9 млн долл. за аналогичный период прошлого года.
Профицит внешней торговли товарами за 2 месяца составил 106,7 млн долл./ fdlx.com
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
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В январе-феврале по сравнению аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 33,7% - до 5,973 млрд долл., импорт - на 37%, до 3,442 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,02 (в январе-феврале 2014 года – 0,97).
Ранее УНИАН сообщал, что профицит платежного баланса по итогам года ожидают на уровне 2 миллиардов.
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