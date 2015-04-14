Украина за 2 месяца поставила в оккупированный Крым товаров почти на $100 миллионов

Соответствующие данные приведены на сайте Государственной службы статистики.

В то же время, с территории Крыма на материковую часть Украины поступило товаров на сумму 4 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.