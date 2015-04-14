Украина 17 апреля отчитается перед кредиторами о реструктуризации внешнего долга

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, участие в презентации примут министр финансов Украины Наталия Яресько, глава Национального банка Валерия Гонтарева, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко, глава правления государственного «Укрэксимбанка» Александр Гриценко, а также глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев.

Минфин предложил кредиторам, желающим принять участие в презентации, зарегистрироваться через сайт компании Lazard, которая наряду с компанией White & Case определена Кабинетом министров советником Украины по вопросам реструктуризации внешней задолженности.

Сегодня ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд заявил, что настаивает на завершении переговоров о реструктуризации части внешней задолженности Украины не позднее июня, когда миссия Фонда проведет первую оценку выполнения программы сотрудничества, одобренную в марте текущего года.

Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил новую программу кредитования Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа предполагает доступ к международному финансированию реформ в Украине в объеме порядка 40 млрд долл. и реструктуризацию части внешнего долга в объеме 15 млрд долл.

Кабинет министров по предложению Минфина 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для реструктуризации, после которой соотношение госдолга к ВВП не должно превышать 71% ВВП до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации госбанков, «Укрзализныци», города Киева.

Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, заверив, что все кредиторы будут в равных условиях. По мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание 30-35% долга, что может оказаться неприемлемым для кредиторов. В частности, комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton, ведущий переговоры с Минфином, уже заявил, что не готов к списанию долга.