Российские банки увеличили свою долю в активах украинской банковской системы до 12% - S&P

Об этом говорится в аналитической статье международного рейтингового агентства Standard & Poor's, имеющейся в распоряжении УНИАН.

Агентство отмечает, что речь идет о крупнейших российских финансовых группах и аффилированных с ними организациях, в том числе украинских дочерних структурах российского «Внешэкономбанка» («Проминвестбанк»), «Сбербанка России», Банка ВТБ, «Газпромбанка» и консорциума «Альфа-Групп».

По оценкам S&P, совокупный объем украинских активов групп составляет примерно 23-25 млрд долл. или около 3% объема совокупных активов этих групп. В том числе, это около 8 млрд долл. кредитов (по украинским стандартам бухгалтерского учета), выданных украинскими дочерними банками.

Агентство оценивает долю кредитов российских банков украинским заемщикам в сумму около 15-17 млрд долл. и, по мнению S&P, примерно 30-40% этих средств хеджированы либо обеспечены гарантиями или активами, зарегистрированными за пределами Украины.

Совокупные расходы, по оценкам агентства, связанные с украинскими активами (включая расходы на формирование резервов, предоставление поддержки в форме капитала и ликвидности, влияние отрицательной переоценки на справедливую стоимость активов и другие убытки, обусловленные рыночной ситуацией), пяти крупнейших российских банковских групп в 2014 году составили около 4-5 млрд долл., что соответствует 20-25% их совокупного операционного дохода.

S&P отмечает, что затраты, связанные с украинскими активами, обусловили ухудшение финансовых результатов российских банков по итогам 2014 года и могут оказывать давление на их показатели и в 2015 году, при этом объем затрат будет примерно таким же, как и в прошлом году.

Агентство ожидает, что российские банки продолжат оказывать поддержку своим украинским дочерним структурам, однако значительные убытки, связанные с деятельностью этих банков, могут ограничить их присутствие на украинском рынке в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам 2014 года получила 52,966 млрд грн убытков, в том числе 52 украинских банка завершили год с убытками.

По информации НБУ, негативные финансовые результаты деятельности банков в 2014 году вызваны увеличением объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в то время как основные банковские операции в целом по системе оставались прибыльными. Так, в целом по системе отчисления в резервы выросли в 3,7 раза по сравнению с 2013 годом, а их доля в общих расходах увеличилась с 16,7% до 39,3%.

Одновременно, Нацбанк отмечает, что около 40% убытков по системе сформированы банками, которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых работают временные администрации, и без учета этих банков убытки банковского сектора составили бы 33,1 млрд грн.