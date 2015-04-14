Котировки гривни на межбанке к закрытию установились на уровне 22,95 за доллар
18:00, 14 апреля 2015Финансы
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Во вторник, 14 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,75/22,95 грн/долл.
Гривня закрыла межбанк на уровне выше 23 за доллар / www.profi-forex.org
Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,245/24,453 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,439/0,443 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9652 грн/долл., к этому часу было заключено 218 сделок на сумму 154,16 млн долл.
Напомним, сегодня в ходе торгов гривня на межбанке падала ниже 23 за доллар.
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