Россия угрожает подать в суд, если Украина не выплатит $3 миллиарда кредита в декабре

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«В ходе моего недавнего разговора с министром финансов Украины с украинской стороны были даны все заверения, что те обязательства, которые есть к погашению в декабре текущего года, 3 миллиарда долларов, учтены в украинском бюджете», - сказал Силуанов.

«Если это заявление дезавуируется, мы будем действовать в соответствии с теми соглашениями об инвестировании средств ФНБ в украинские облигации, что в случае невыплаты мы будем обращаться в арбитражные суды по английскому законодательству», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года Путин и на то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной займа Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долларов, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

Янукович в конце февраля 2014 года, после массового расстрела силовиками протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

РФ в марте 2014 года ввела войска и аннексировала украинский Крым, начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции, в том числе – в отношении крупнейших банков.

14 января 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ есть основания потребовать от Украины досрочного погашения кредита в 3 млрд долларов.