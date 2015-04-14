Убытки крупных и средних предприятий Украины в 2014 году составили более 400 миллиардов гривень
Убытки крупных и средних предприятий Украины до налогообложения, без учета банков и бюджетных учреждений, по предварительным данным за 2014 год составили 408,169 млрд грн против 38,289 млрд грн прибыли годом ранее.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также без части зоны проведения антитеррористической операции.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 1,6% - до 170,257 млрд грн. Рост прибыли среди этих предприятий произошел в таких сферах, как искусство, спорт, развлечения и отдых (в 2,7 раза); сельское, лесное и рыбное хозяйство (почти в 2 раза); транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (на 30,4%).
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Результат убыточных предприятий в прошлом году вырос в 4,5 раза - до 578,426 млрд грн. Наибольший рост убытков произошел в сферах операций с недвижимостью (в 8 раз); информации и телекоммуникаций (почти в 7 раз); профессиональной научной и технической деятельности (в 6,3 раза); здравоохранения и социальной помощи (в 5,3 раза); оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта (в 4,6 раза); временного размещения и организации питания (в 4,6 раза).
Также сообщается, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 5,5 п.п. – до 40,1%.
Напомним, банковская система Украины по итогам 2014 года получила 52,966 млрд грн убытков, в том числе 52 украинских банка из 163 работающих на начало этого года финучреждений завершили год с убытками.
Как сообщал УНИАН, предприятия Украины в первом полугодии 2014 года получили 135,952 млрд грн убытка против 8,724 млрд грн прибыли за аналогичный период 2013 года.
В 2013 году украинские предприятия получили 24,722 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,4 раза ниже показателя за 2012 год (84,924 млрд грн).