Убытки крупных и средних предприятий Украины в 2014 году составили более 400 миллиардов гривень

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также без части зоны проведения антитеррористической операции.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 1,6% - до 170,257 млрд грн. Рост прибыли среди этих предприятий произошел в таких сферах, как искусство, спорт, развлечения и отдых (в 2,7 раза); сельское, лесное и рыбное хозяйство (почти в 2 раза); транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (на 30,4%).

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Результат убыточных предприятий в прошлом году вырос в 4,5 раза - до 578,426 млрд грн. Наибольший рост убытков произошел в сферах операций с недвижимостью (в 8 раз); информации и телекоммуникаций (почти в 7 раз); профессиональной научной и технической деятельности (в 6,3 раза); здравоохранения и социальной помощи (в 5,3 раза); оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта (в 4,6 раза); временного размещения и организации питания (в 4,6 раза).

Также сообщается, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 5,5 п.п. – до 40,1%.

Напомним, банковская система Украины по итогам 2014 года получила 52,966 млрд грн убытков, в том числе 52 украинских банка из 163 работающих на начало этого года финучреждений завершили год с убытками.

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины в первом полугодии 2014 года получили 135,952 млрд грн убытка против 8,724 млрд грн прибыли за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году украинские предприятия получили 24,722 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,4 раза ниже показателя за 2012 год (84,924 млрд грн).