России не хватит Резервного фонда на расходы бюджета в 2016-2017 годах

Об этом заявил глава российского ведомства Антон Силуанов, передает Reuters.

"Общий объем доходов бюджета сокращается, поэтому нам нужно будет пересматривать наши обязательства, иначе мы с тем объемом резервов, которые мы накопили, безусловно, не сможем обеспечить эти обязательства в течение длительного периода", - сказал он журналистам.

Объем Резервного фонда, используемого на покрытие текущих расходов бюджета при падении доходов вслед за ценой на нефть, составил на начало второго квартала 4,43 триллиона рублей, или $75,7 миллиарда, по сравнению с 4,95 триллиона рублей, или $87,9 миллиарда в начале года.

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"При сохранении текущих параметров курса и стоимости нефти это сокращение может быть еще масштабнее. Все это означает, что уже в следующем году нам необходимо резко ограничить использование данного источника финансирования бюджета", - сказал министр.

Бюджетный план на 2016 год Минфин РФ собирается существенно скорректировать.

"В следующем году по плану у нас должен был быть рост расходов еще на 1 триллион рублей, поэтому нам придется, я думаю, что порядка от 1 до 1,5 триллиона рублей изыскивать дополнительно ресурсы внутри расходной части бюджета. С другой стороны, необходимо будет поработать с доходной частью бюджета, мобилизовав те доходы, которые сегодня еще находятся в теневом секторе", - сказал Силуанов.

В 2017 году Минфин РФ ожидает роста доходов федерального бюджета до 15,5 триллиона рублей при увеличении среднегодовой цены нефти до $70 за баррель.

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"Это чуть больше объема доходов, который был первоначально запланирован на этот год. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы привести наши расходы, наши обязательства в соответствие с теми возможностями, которые у нас есть", - сказал министр.

К 2017 году Минфин надеется выйти на бездефицитный бюджет при цене на нефть в $70 за баррель.

"При такой конструкции наращивать расходы по сравнению с тем объемом, который мы имеем в 2015 году, нам не придется. Потому что, по нашим оценкам, в 2017 году объем расходов может быть увеличен не более чем на 300-400 миллиардов рублей", - считает Силуанов.

"В то же время при действующих обязательствах - индексации зарплат, пенсий и других - общий объем расходов бюджета у нас будет постоянно возрастать, и к 2017 году прирост расходов к уровню текущего года составит около 1 триллиона рублей. Поэтому в ближайшие месяцы нам необходимо подготовить предложения об оптимизации бюджета, сокращению объема избыточных расходов на сумму примерно от 1,5 до 2,0 триллиона рублей", - заключил российский министр.

Кроме социальных расходов, самой затратной статьей бюджета выступают военные траты. Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что расходы на оборону и безопасность, раздутые исходя из "политических соображений", могут быть оптимизированы.

Комментируя заявление Медведева, Силуанов позже сказал журналистам, что речь идет о переносе каких-то военных расходов на более поздние годы.

Ранее УНИАН сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе-марте 2015 года был исполнен с дефицитом 812,3 миллиарда рублей, или 4,9% ВВП.