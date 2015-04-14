Минэкономразвития планирует до конца апреля подать на рассмотрение правительства законопроект о госзакупках
Министерство экономического развития и торговли планирует до конца апреля подать на рассмотрение правительства законопроект о государственных закупках, целью которого является приведение этой сферы в соответствие стандартам Евросоюза.
Об этом сообщил глава департамента госзакупок Минэкономразвития Александр Стародубцев на своей странице в социальной сети Facebook.
«Законопроект закончили обсуждать, подготовили все сопроводительные материалы. На следующей неделе согласуем внутри Минэкономразвития и будем отправлять на согласование в Минфин и Минюст. Хотим до конца апреля вынести на Кабмин», - написал он.
По словам Стародубцева, на этой неделе департамент также сформирует свое видение дальнейшей реформы государственных закупок.
Читайте такжеВ ВР зарегистрирован законопроект о госзакупках лекарств через международные организации
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что проект закона о государственных закупках будет рассмотрен на заседании Кабинета министров и передан в парламент как безотлагательный.
Объем государственных закупок в Украине составляет порядка 280 млрд грн в год.