Минэкономразвития планирует до конца апреля подать на рассмотрение правительства законопроект о госзакупках



Об этом сообщил глава департамента госзакупок Минэкономразвития Александр Стародубцев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Законопроект закончили обсуждать, подготовили все сопроводительные материалы. На следующей неделе согласуем внутри Минэкономразвития и будем отправлять на согласование в Минфин и Минюст. Хотим до конца апреля вынести на Кабмин», - написал он.

По словам Стародубцева, на этой неделе департамент также сформирует свое видение дальнейшей реформы государственных закупок.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что проект закона о государственных закупках будет рассмотрен на заседании Кабинета министров и передан в парламент как безотлагательный.

Объем государственных закупок в Украине составляет порядка 280 млрд грн в год.