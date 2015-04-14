В НБУ заметили основания для либерализации валютного рынка

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Есть основания говорить о достижении эквилибриума на валютном рынке. За последние недели мы наблюдаем там стабильную ситуацию. Поэтому Нацбанк констатирует наличие предпосылок для либерализации рынка и ослабления некоторых ограничений. Так, уже с 10 апреля 2015 года для платежей за импорт некоторых жизненно необходимых товаров по прямым контрактам с их производителями, а также товаров военного назначения, было отменено обязательное использование аккредитивной формы расчетов", - отметила Гонтарева.

По словам первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука, в течение двух-трех месяцев регулятор закончит процесс очищения банковской системы, после чего перейдет к структурной стабилизации рынка.

"Регулятор работает над планом поэтапного устранения валютных ограничений в соответствии с обязательствами в рамках новой программы сотрудничества с МВФ. В частности, постепенно будут отменяться все введенные ограничения на снятие средств со счетов клиентов банков, которые вводились в 2014-2015 годах", - сказал он.

Гонтарева добавила, что такие шаги регулятора будут способствовать восстановлению доверия граждан к банкам и станут своеобразной "точкой перезагрузки" для банковской системы.

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Также она акцентировала внимание присутствующих на монетарной политике регулятора и сообщила, что существенные темпы прироста инфляции (по итогам марта - 10,8%, в годовом измерении - 45%) заставили Нацбанк оставить неизменным размер учетной ставки.

Кроме того, банкиры обсудили изменения в законодательство, регулирующее деятельность банковской системы. Все представители банков положительно оценили принятие ВР в первом чтении законопроекта № 1195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно условий возврата срочных депозитов)".

Заместитель главы НБУ Владислав Рашкован выразил уверенность, что в ближайшее время этот закон будет принят в целом.

"Банки смогут эффективно планировать управление своей ликвидностью и аккумулировать ресурсы для кредитования экономики", - подчеркнул он.

Актуальным для банковской системы также является вопрос усиления институциональной способности и независимости Национального банка Украины.

Как проинформировали представители регулятора, соответствующий законопроект, который создаст условия для оптимизации работы органов управления Национального банка и сделает невозможным политическое вмешательство в его деятельность, должен быть зарегистрирован в парламенте уже на этой неделе.

В конце совещания Валерия Гонтарева сообщила банкирам о запланированном участии украинской делегации во главе с Председателем Национального банка Украины в очередных Ежегодных сборах управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, которое состоится 16 - 21 апреля 2015 года.

По ее словам, во время визита планируется ряд важных встреч с руководством Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций, оказывающих поддержку нашей стране, во время которых будет обсуждена макроэкономическая ситуация в Украине, а также процесс очистки украинского банковского сектора.