Официальный курс гривни остается выше 23 за доллар
09:01, 15 апреля 2015Финансы
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Национальный банк понизил официальный курс гривни всего на 4 копейки.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2292.6551 (14 апреля – 2288.2033);
100 евро – 2421.9608 (14 апреля – 2418.6309);
10 российских рублей – 4.4111 (14 апреля – 4.4807).
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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке вчера к закрытию торгов установились на уровне 22,75/22,95.
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