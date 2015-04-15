Официальный курс гривни остается выше 23 за доллар

Национальный банк понизил официальный курс гривни всего на 4 копейки.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2292.6551 (14 апреля – 2288.2033); 100 евро – 2421.9608 (14 апреля – 2418.6309); 10 российских рублей – 4.4111 (14 апреля – 4.4807). Читайте такжеВ НБУ заметили основания для либерализации валютного рынка Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке вчера к закрытию торгов установились на уровне 22,75/22,95.

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