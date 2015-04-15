Нацбанк из-за высокой инфляции сохранил учетную ставку на уровне 30%

Существенные темпы прироста инфляции по итогам марта вынудили Национальный банк Украины сохранить размер учетной ставки на уровне 30% годовых.

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой в ходе очередного совещания с банкирами 14 апреля.

Ранее, 31 марта, комитет по монетарной политике НБУ принял решение рекомендовать правлению регулятора сохранить учетную ставку на уровне 30% годовых и не менять другие параметры монетарной политики.

«Существенные темпы прироста инфляции (по итогам марта - 10,8%, в годовом измерении - 45%) вынудили Национальный банк оставить неизменным размер учетной ставки», - говорится в сообщении НБУ.

Національний банк України констатує наявність передумов для поетапної лібералізації валютного ринку Сьогодні, 14 квітн... Posted by Національний банк України on 14 квітня 2015 р.

Нацбанк повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы 30% с 19,5% годовых с 4 марта.

Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

Следующее заседание монетарного комитета НБУ, определяющего параметры монетарной политики регулятора, ожидается 22-23 апреля.

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Как сообщал УНИАН, ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После повышения учетной ставки и введения ряда ограничений на валютном рынке гривня с переменным успехом демонстрирует укрепление - последнее значение официального курса НБУ к доллару от 15 апреля составляет 22,93 грн/долл.