Банкам смягчили ограничения на покупку валюты от иностранных инвесторов
В Нацбанке считают, что на рынке уже появились предпосылки для поэтапной отмены ограничений на покупку валюты.
Национальный банк Украины освободил операции по покупке валюты, поступающей от иностранных инвесторов для увеличения уставного капитала банка, от ограничения максимальной суммы такой покупки пределами 0,1% регулятивного капитала банка в день.
Об этом говорится в постановлении НБУ №248, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие сегодня, 15 апреля.
«Указанное требование не распространяется на валютные операции на условиях «своп», а также на операции по покупке иностранной валюты, поступающей от иностранных инвесторов для увеличения уставных капиталов банков», - говорится в обновленной версии постановления, в то время как ранее ограничения на покупку безналичной валюты и банковских металлов за гривни по собственным операциям банка до 0,1% регулятивного капитала банка в день не распространялись только на валютные операции на условиях «своп».
Согласно постановлению, банки могут покупать валюту, поступающую от иностранных инвесторов для увеличения своих уставных капиталов, в сумме не выше объема валютных резервов, не включенных на дату проведения этой операции в расчет общей открытой валютной позиции банка.
Вчера, 14 апреля, Нацбанк констатировал достижение равновесия на валютном рынке и наличие предпосылок для поэтапной отмены ограничений на покупку валюты.
С 10 апреля НБУ отменил обязательное использование аккредитивной формы расчетов для платежей за импорт некоторых жизненно необходимых товаров (нефть, бензин, дизтопливо, медицинские изделия для гемодиализа и лечения больных онкологическими заболеваниями и т.п.) по прямым контрактам с их производителями, а также для товаров военного назначения.
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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 24 февраля ввел ограничения для импортеров, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл. с предоплатой, оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., запрет на операции по кредитованию для покупки валюты, ограничения на покупку валюты по собственным операциям банка пределами 0,1% регулятивного капитала в день.
Ограничения НБУ были введены для остановки стремительной девальвации гривни, которая с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., где удерживается в течение последнего месяца.