Темпы роста экономики Китая снизились до 6-летнего минимума

Темпы роста экономики Китая в первом квартале текущего года снизились - с января по март рост ВВП составил 7 процентов, а такой показатель в последний раз был зарегистрирован шесть лет назад в результате глобального экономического кризиса, передает DW.

В четвертом квартале 2014 года рост ВВП Китая составил 7,3 процента.

Читайте такжеРоссия просит Китай разрешить ее компаниям заимствования в юаняхЭксперты объясняют замедление темпов роста ВВП в КНР слабой конъюнктурой мировой экономики. Негативную роль сыграло укрепление китайской валюты по отношению к евро. В результате снизилась стоимость экспортной продукции в страны Евросоюза, который является крупнейшим торговым партнером Китая. По данным правительства КНР, для успешной реализации намеченных реформ рост ВВП должен составлять 5-6 процентов.