Доходы Путина и Медведева выросли вдвое, несмотря на обвал российской экономики

Доходы президента России Владимира Путина в 2014 году выросли вдвое по сравнению с 2013 годом - до 7,65 млн руб. по сравнению с 3,6 млн руб.

Такие данные следует из информации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера президента РФ, опубликованной сегодня на сайте Кремля.

Читайте такжеПутин уже в 2017 году может довести Россию до банкротства - польские СМИВ собственности Путина указаны земельный участок на 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж (18 кв. м). В пользовании Путина также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Эти же объекты были указаны и в декларации за 2013 год. Вся эта недвижимость находится в России. Не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом и личный автопарк президента РФ. В его собственности - две «Волги» (ГАЗ М21 и ГАЗ М-21-Р), а также «Нива» и прицеп «Скиф».

Доходы премьера России Дмитрия Медведева, согласно его декларации, также удвоились и составили 8,52 млн руб. (годом ранее - 4,26 млн. руб.). Медведев является собственником квартиры на территории России площадью 367,8 кв. м. Точно такая же квартира числится и в пользовании у его супруги. Кроме того, на условиях аренды (сроком 49 лет) премьер владеет земельным участком в 4 тыс. 700 кв. м (47 соток), также расположенным в пределах российской территории.

Читайте такжеВ России снова перекраивают бюджет: для покрытия госдолга не хватает 26 миллиардов рублейМедведев имеет в собственном распоряжении два раритетных легковых автомобиля - ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Его супруга владеет более современной машиной - немецким Volkswagen Golf.

Такое увеличение годового доходов российского руководства связано с ростом его заработной платы. Год назад президент РФ Путин подписал указ о повышении денежного вознаграждения себе и премьер-министру в 2,65 раза.