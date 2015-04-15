Государство не должно вмешиваться в отношения банков и валютных заемщиков - НБУ

Национальный банк Украины выступает против законодательного урегулирования вопроса реструктуризации потребительских кредитов в иностранной валюте.

Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.

Как отметил первый заместитель главы НБУ Александр Писарук во время совещания с банкирами, проблемы валютных заемщиков должны решаться исключительно на добровольных началах и вмешательство государства в хозяйственную деятельность банков и их правоотношения с клиентами – недопустимо.

Писарук подчеркнул, что в программе кредитования МВФ задекларирована добровольность переговорного процесса между заемщиками и банками по указанному вопросу.

Проблеми валютних позичальників мають вирішуватися виключно на добровільних засадах, – Олександр ПисарукНаціональний б... Posted by Національний банк України on 15 квітня 2015 р.

"Государство и Национальный банк Украины не должны вмешиваться в двусторонние переговоры между заемщиками и банками. Если будет принят закон, предусматривающий принудительную конвертацию валютных ипотечных кредитов в гривневые, Президент Украины применит право вето относительно этого закона ", - цитирует пресс-служба регулятора программу кредитования МВФ по Механизму расширенного финансирования.

По этой причине, по мнению руководства регулятора, рассмотрение в Верховной Раде Украины законопроекта о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте является нецелесообразным.

"Мы за решение этих проблем исключительно на добровольных началах. Так, как это, например, предусмотрено Меморандумом относительно урегулирования вопроса реструктуризации потребительских кредитов в иностранной валюте, предложенного банками - крупнейшими ипотекодержателями. Тем более, что почва для его практической реализации уже появилось. Речь идет о принятых Верховной Радой Украины изменениях в Налоговый кодекс. Они освобождают от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы физического лица-заемщика, которые возникают после прощения кредитором части долга. Мы неоднократно подчеркивали необходимость этих изменений, ведь они будут способствовать решению проблем валютных заемщиков ", - цитируются в сообщении слова Писарука.

Читайте такжеДепутаты одобрили налоговые льготы при реструктуризации валютных кредитов

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, устанавливающий налоговые льготы для заемщиков при прощении долгов по валютным кредитам в результате их реструктуризации в гривню.

Согласно документу, сумма прощения долга кредитором в размере разницы между основной суммой долга по курсу Национального банка на дату реструктуризации валютного кредита и по курсу на 1 января 2014 года не считается дополнительным благом налогоплательщика и не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

С момента перехода к гибкому курсу в начале прошлого года гривня подешевела по официальному курсу к доллару почти в 3 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.