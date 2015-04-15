Руководство ЕС подписало решение о предоставлении Украине €1,8 млрд помощи

Об этом сообщает в среду Европейская комиссия.

"Комиссия надеется завершить этот процесс в ближайшие недели для того, чтобы выделить первый транш в размере 600 млн. евро до летних каникул", - отмечается в сообщении.

Читайте также"Вышеградская четверка" поддерживает оказание массивной финансовой помощи Украине - СМИ

Как сообщал УНИАН, 31 марта Европейский Совет принял решение, которым утвердил предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.

Средства выделены Украине с целью стабилизации ее экономики и на проведение реформ, улучшение платежного баланса, как определено Международным валютным фондом.

Помощь будет доступна в течение 2,5 лет и предоставляться в виде кредитов, которые будут выплачиваться в три этапа.