Руководство ЕС подписало решение о предоставлении Украине €1,8 млрд помощи
Свои подписи под документом поставили от Европейского парламента президент Мартин Шульц, со стороны Европейского Совета - государственный секретарь по европейским делам Латвии Занда Калнина-Лукашевича.
Об этом сообщает в среду Европейская комиссия.
"Комиссия надеется завершить этот процесс в ближайшие недели для того, чтобы выделить первый транш в размере 600 млн. евро до летних каникул", - отмечается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 31 марта Европейский Совет принял решение, которым утвердил предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.
Средства выделены Украине с целью стабилизации ее экономики и на проведение реформ, улучшение платежного баланса, как определено Международным валютным фондом.
Помощь будет доступна в течение 2,5 лет и предоставляться в виде кредитов, которые будут выплачиваться в три этапа.