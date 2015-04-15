Гривня на межбанке резко укрепилась до 21,50 за доллар

В среду, 15 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к средине торгов повысились до уровня 21,20/21,50 против 22,75/22,95 на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,45/22,78 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4250 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 21,8121 грн/долл., к этому часу было заключено 106 сделок на сумму 57,84 млн долл.