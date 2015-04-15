Украина ожидает еще $2,5 миллиарда от МВФ в середине июня

Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины для информационного дня по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями в НБУ.

Национальный банк напомнил, что с 11 марта действует новая программа с Международным валютным фондом, в рамках которой 13 марта получен первый транш около 5 млрд долл.

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«Первый пересмотр реализации Украиной новой программы запланирован на май этого года, выплата второго транша объемом 1,8 млрд СДР (специальные права заимствования - около 2,462 млрд долл. США) – на середину июня», - говорится в документе.

Как сообщил в ходе мероприятия директор департамента международных связей НБУ Сергей Круглик, в настоящее время регулятор работает над продвижением законодательных инициатив, которые необходимо принять в Верховной Раде до пересмотра программы. «В программе четко очерчены все законы и нормативные документы, которые нужно изменить. Есть список на две страницы из законов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Ранее УНИАН также сообщал, что золотовалютные резервы благодаря кредиту МВФ выросли почти до $10 миллиардов.