Украина планирует привлечь у ЕБРР в 2015 году до 900 млн евро - НБУ
14:51, 15 апреля 2015Финансы
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Украина планирует привлечь финансирование от Европейского банка реконструкции и развития в 2015 году на сумму до 900 млн евро.
REUTERS
Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины для информационного дня по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями в НБУ.
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Согласно материалам, в 2014 году ЕБРР увеличил годовое финансирование Украины на 1,2 млрд евро, и на 1 января этого года портфель кредитов банка в экономику страны вырос до 10,4 млрд евро в рамках 344 проектов.
«До 900 млн евро планируется привлечь в 2015 году», - говорится в документе.
Ранее УНИАН сообщал, что ЕБРР выделит «Укрэнерго» 65 миллионов евро.
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