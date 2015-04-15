Украина планирует привлечь у ЕБРР в 2015 году до 900 млн евро - НБУ

Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины для информационного дня по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями в НБУ.

Читайте такжеФонд ЕБРР может выделить Украине до 100 миллионов евро на энергоэффективность

Согласно материалам, в 2014 году ЕБРР увеличил годовое финансирование Украины на 1,2 млрд евро, и на 1 января этого года портфель кредитов банка в экономику страны вырос до 10,4 млрд евро в рамках 344 проектов.

«До 900 млн евро планируется привлечь в 2015 году», - говорится в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕБРР выделит «Укрэнерго» 65 миллионов евро.