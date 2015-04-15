Донорская конференция для привлечения инвестиций в Украину состоится осенью 2015 года – Абромавичус

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.

По словам министра, на донорской конференции осенью будут рассматриваться конкретные проекты в Украине, в том числе и объекты приватизации.

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«Мы ожидаем частных инвесторов, фонды, для которых будет специальная, отдельная конференция уже осенью», - сказал он.

Абромавичус отметил, что такое решение правительства обусловлено неблагоприятной инвестиционной конъюнктурой, в связи с чем Кабмин намерен сначала презентовать международным финансовым организациям, частным инвесторам и другим западным партнерам прогресс реформ в стране и уже к осени подготовить конкретную модель донорской помощи.

Также министр подчеркнул, что концепция такой модели будет презентована на инвестиционной конференции в апреле.

В то же время, Абромавичус заявил, что на конференции инвесторов в апреле вопрос привлечения донорских и инвестиционных средств рассматриваться не будет.

Международная инвестиционная конференция, которая состоится 28 апреля на территории спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, организована с целью продемонстрировать прогресс реформ в Украине и не предусматривает привлечения средств под конкретные инвестиционные проекты.

«Цель конференции - показать нашим западным партнерам, что все-таки реформы в нашей стране идут, что есть серьезный настрой на реформы и что у нас есть четкий план по дальнейшему реформированию страны», - сказал министр.

По словам Абромавичуса, вопрос привлечения донорских и инвестиционных средств на конференции рассматриваться не будет.

Министр сообщил, что конференция будет состоять из двух частей. Первая будет касаться политической тематики. Вторая часть будет состоять из четырех панелей: восстановление пострадавших от военных действий регионов Украины, бизнес-климат, аграрная политика, а также энергетика и энергоэффективность.

Он отметил, что участие в конференции уже подтвердили 4 министра европейских стран, однако не уточнил, каких именно.

«Ожидаем около 400 участников. Приглашаем делегации от партнеров в формате 1+3, то есть глава страны или правительства и профильные министры», - сказал глава Минэкономразвития.

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС надеются, что донорская конференция для Украины пройдет в апреле и соберет $15 млрд.

Министерство экономического развития и торговли Украины допускало возможность проведения двух инвестиционных конференций в поддержку реформ в Украине вместо ранее планировавшейся донорской конференции - в апреле-мае и осенью – с наступлением благоприятной конъюнктуры.

При этом общий пакет проектов, которые могут быть представлены инвесторам, составляет 7,5 млрд долл.

Идея проведения донорской конференции в поддержку Украины была впервые высказана летом 2014 года. Первоначально планировалось провести конференцию в декабре 2014 года. Однако позднее дата проведения переносилась на январь 2015 года и затем на апрель 2015 года.