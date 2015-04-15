ЕБРР рассматривает возможность вхождения в капитал двух украинских банков – НБУ

Об этом сообщил журналистам директор департамента международных связей Национального банка Украины Сергей Круглик в ходе информационного дня по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями.

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«ЕБРР рассматривает возможность расширения банков-партнеров. Возможно вхождение в капитал украинского банка, даже двух банков. Это на повестке дня ЕБРР. Два банка – частный и государственный», - сказал он и напомнил, что сейчас ЕБРР владеет акциями в трех работающих банках в Украине («УкрСиббанк», «Мегабанк», «Прокредит Банк») и в одном обанкротившемся – банке «Форум».

По словам Круглика, в Национальный банк поступают предложения и от других иностранных инвесторов по покупке украинских банков. «Буквально вчера в Национальный банк приходил инвестор с предложением купить банк. Инвесторы приходят в Украину, в том числе и в банковский сектор. В аграрный сектор, в химическую промышленность. Их немного, но они приходят, и это хороший старт для восстановления экономики», - добавил директор департамента международных связей НБУ.

Ранее в НБУ сообщили, что Украина планирует привлечь у ЕБРР в 2015 году до 900 млн евро.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 марта 2015 года банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы в 10,9 млрд евро для 344 проектов в стране.