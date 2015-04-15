Бизнес не увидел результатов реформ и улучшения инвестклимата в Украине – исследование

Также представители ЕБА констатировали отсутствие продвижения реформ и улучшения инвестиционного климата. Об этом говорится в исследовании ЕБА, переданном УНИАН.

«Индекс инвестиционной привлекательности в январе-февраля этого года составляет 2,51 балла по пятибалльной шкале. Этот показатель почти не отличается от предыдущего результата, полученного в конце 2014 года, - говорится в исследовании. – Отсутствие видимых изменений (в оценках бизнеса - УНИАН) связано с отсутствием реформ и неоправданностью ожиданий бизнеса».

Кроме того, согласно исследованию, значительными проблемами стали курсовые колебания, подорвавшие финансовую стабильность предприятий и государства в целом, а также значительный уровень коррупции в управленческом аппарате.

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Комментируя результаты исследования, исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отметила, что топ-менеджеры ведущих украинских компаний по-прежнему жалуются на фискальное давление и неэффективность чиновников. «Реформы идут медленно. Их особенно тормозит коррупция и неэффективность чиновников среднего звена, так называемой «старой гвардии», - отметила Деревянко. – Бизнес хочет видеть эффективную, простую налоговую систему. И в целом системность и предсказуемость государственной политики».

Согласно исследованию, порядка 85% опрошенных ЕБА предпринимателей негативно оценивают инвестиционный климат в Украине, при этом 47% респондентов не ожидают улучшения ситуации в дальнейшем.

В то же время, положительным моментом, по данным исследования, является начало процесса дерегуляции экономики, в особенности в аграрном секторе, и дискуссия о необходимости налоговой реформы.

Напомним, в прошлом году оптимистические ожидания бизнеса, работающего в Украине, относительно изменений инвестиционного климата в нашей стране превысили исторический максимум и составили 3,6 балла по пятибальной шкале.

Справка УНИАН. Исследование индекса инвестиционной привлекательности проходит в 27-й раз. Он определяет настроения бизнеса и является интегральным показателем, который формируется на основании мнения авторитетных топ-менеджеров ведущих украинских и международных компаний.