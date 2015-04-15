НБУ повысил официальный курс больше чем на гривню
19:44, 15 апреля 2015Финансы
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Нацбанк повысил официальный курс на 1 гривню 14 копеек.
REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2178.3027 (15 апреля – 2292.6551)
100 EUR – 2304.4264 (15 апреля – 2421.9608)
10 RUR – 4.3132 (15 апреля – 4.4111).
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Ранее УНИАН сообщал, что официальный курс гривни остается выше 23 за доллар.
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