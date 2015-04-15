НБУ повысил официальный курс больше чем на гривню

Нацбанк повысил официальный курс на 1 гривню 14 копеек.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2178.3027 (15 апреля – 2292.6551) 100 EUR – 2304.4264 (15 апреля – 2421.9608) 10 RUR – 4.3132 (15 апреля – 4.4111). Читайте такжеГривня закрыла межбанк на отметке 21,65 за доллар Ранее УНИАН сообщал, что официальный курс гривни остается выше 23 за доллар.

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