НБУ повысил официальный курс больше чем на гривню

19:44, 15 апреля 2015
Финансы
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Нацбанк повысил официальный курс на 1 гривню 14 копеек.

REUTERS

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2178.3027 (15 апреля – 2292.6551)

100 EUR – 2304.4264 (15 апреля – 2421.9608)

10 RUR – 4.3132 (15 апреля – 4.4111).

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Ранее УНИАН сообщал, что официальный курс гривни остается выше 23 за доллар.

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