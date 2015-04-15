ЕЦБ снова оставил базовую процентную ставку на уровне 0,05%

20:00, 15 апреля 2015
Финансы
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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в среду сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%.

REUTERS

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,2%, маржинальная ставка - на отметке 0,3%, передает Прайм со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

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Решения совпали с прогнозами аналитиков.

Напомним в декабре УНИАН сообщал, что ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%.

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