ЕЦБ снова оставил базовую процентную ставку на уровне 0,05%

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,2%, маржинальная ставка - на отметке 0,3%, передает Прайм со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

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Решения совпали с прогнозами аналитиков.

Напомним в декабре УНИАН сообщал, что ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%.