Олигархическая система в Украине мешает иностранным инвестициям - Немыря

В Европе открыто говорят, что олигархическая система в Украине препятствует прямым иностранным инвестициям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, комментируя журналистам основные моменты конференции, которая состоялась в среду в Брюсселе и была посвящена экономической ситуации в Украине.

«Есть видение того, что нужно делать вещи, несмотря на то, что есть война, а с другой - именно потому, что есть война. Они требуют смелости, о чем говорил еврокомиссар Ган. Одна из этих вещей это то, что называется олигархические интересы и олигархическая система. У нас не очень много об этом говорят на высшем уровне», - сказал он.

Немыря подчеркнул, что преодоление олигархической системы «сделает возможными реформы внутри страны и, соответственно, внутренние инвестиции, это и является предпосылкой серьезных внешних прямых иностранных инвестиций».

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Другим моментом, который прозвучал в ходе конференции и «который настораживает», украинский политик назвал тот, что «мы снова увидели, хоть и не в жесткой форме, но опять затрагивание темы о трехсторонней с точки зрения возможности двух интеграций одновременно». «Очень важно, что сказал Ган, что не может идти речь о новых переговорах не только потому, что большинство стран уже ратифицировали это соглашение, но и потому, что две интеграции - интеграция с Евразийским союзом и ЕС - несовместимы. В то же время являются совместимыми интеграция в ЕС и поддержание торговых отношений с другими странами, в частности с теми, которые входят в СНГ», - отметил он.

Немыря подчеркнул, что «путинская Россия является агрессором, к которой можно употреблять термин «враг». «Можно иногда торговать с врагом, но интегрироваться невозможно», - подчеркнул политик.