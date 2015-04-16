России все не удается перевести Visa на свои правила игры

Антисанкционный перевод Visa на процессинг Национальной системы платежных карт России (НСПК) оказался не столь оперативным, как предполагалось изначально, пишет "Коммерсант".

Вместо 31 мая его теперь планируется завершить в третьем квартале, что не позволяет оперативно решить карточные проблемы санкционных банков. Кроме того, схема перехода заметно усложнилась, что может создать дополнительные сложности в проведении операций по картам Visa как для граждан-держателей, так и для банков-эмитентов.

Читайте такжеВ России признали, что Национальная платежная система не защитит от санкцийВ отсутствие официальных комментариев о причинах продления сроков перехода Visa на процессинг в НСПК участники рынка могут лишь строить предположения. "Работа с Visa гораздо сложнее, чем с MasterCard, не исключено, что НСПК решила в ее случае сделать этот процесс поэтапным, нежели перейти на Visa сразу и обрушить весь процессинг",— предполагает собеседник "Ъ" в банке из топ-10.

По словам собеседника "Ъ", близкого к одной из кредитных организаций, схема, при которой обработка трансакций все еще будет зависеть от Visa вплоть до июня, стала для него неприятным сюрпризом.

"Данная схема не будет работать в случае введения санкций в отношении новых банков, так как Visa попросту будет отклонять авторизацию по их картам и клиринг на уровне НСПК в таком случае не поможет", - отмечает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.