В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 3 миллиарда гривень

Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр, предоставлявший услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность с оборотом 2,9 млрд грн, сообщается на сайте службы.

По данным ГФС, для прикрытия незаконной деятельности участниками конвертационного центра использовались 112 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.

Согласно сообщению, схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работу и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались клиентам за вычетом процентов за конвертацию.

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По информации фискальной службы, услугами центра пользовались более 200 предприятий, общий оборот средств составил 2,9 млрд грн, потери бюджета по НДС составили 486 млн грн

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба за первых три месяца текущего года остановила деятельность 12 конвертационных центров.

По данным ГФС, сумма конвертированных ими средств составила 1,9 млрд грн, сумма убытков, нанесенных государству их деятельностью, составила 328,6 млн грн.