Гройсман: зарплата депутатов с 1 апреля составляет 6109 гривень

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подписал постановление о том, что зарплата народных депутатов составляет 6109 гривень.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Это размер заработной платы народных депутатов с 1 апреля. Хочу в конце концов поставить точку в спекуляциях на эту тему", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, заработная плата народных депутатов приравнена к заработной плате членов Кабинета министров Украины.

6 109 гривень. Це розмір заробітної плати народних депутатів з 1 квітня. Хочу врешті-решт поставити крапку в спекуляціях... Posted by Volodymyr Groysman on 15 квітня 2015 р.

Как объяснил Гройсман, до 1 апреля действовало ограничение заработной платы семи минимальными окладами для членов КМУ, народных депутатов, других должностных лиц, что составляло 8526 гривень, и это ограничение действительно было отменено 2 марта этого года. В то же время, еще ранее постановлением Кабмина от 14 февраля установлено, что в 2015 году месячная заработная плата депутатов начисляется в размере должностного оклада членов правительства, составляющего сейчас 6109 гривень.

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Напомним, что одной из доработок бюджета Радой уже после принятия закона стало повышение максимального размера заработной платы народным депутатам Украины до 10 размеров минимальной заработной платы.

Так, народный депутат Верховной Рады VII созыва, член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский заявил, что депутатам Верховной Рады Украины VIII созыва с 1 апреля повысили зарплату с около 6,5 тысячи гривень до около 17,5 тысячи гривень в месяц.

Однако Гройсман опроверг повышение зарплат народных депутатов. "Хочу официально заявить - никакого повышения не было и я, как председатель Верховной Рады, никакого решения о повышении зарплаты депутатам в тех условиях, в которых сейчас живет страна, не подпишу. Хочется обратить внимание тех, кто распространяет эти слухи - не выдумывайте то, чего нет", - написал он в соцсети.