Гривня на межбанке укрепилась до 21,58 за доллар

В четверг, 16 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к средине торгов установились на уровне 21,48/21,58, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,86/23,28, по отношению к российскому рублю – 0,4320/0,4350.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 21,7569 грн/долл., к этому часу было заключено 7 сделок на сумму 7,44 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 15 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,35/21,65.