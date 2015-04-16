Путин признал падение реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин признал падение реальных доходов населения России.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире российских государственных каналов.
«Действительно, уровень реальных доходов населения в связи с инфляцией, которая у нас скакнула до 11,4% в прошлом году, определенным образом понизился», - сказал Путин.
Читайте такжеПутин признал, что России не стоит ожидать быстрого снятия санкций Запада
При этом он заверил, что власти будут учитывать это в своей социальной политике, оказывая поддержку незащищенным слоям населения.
По словам Путина, это произошло, в том числе, из-за опережающего роста зарплат, по сравнению с производительностью труда в стране.
Как сообщал УНИАН, 31 марта бывший министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что россиян впервые за 15 лет правления Путина ждет падение реальных доходов.
Вместе с тем Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев за год удвоили свои доходы.
В частности, Путин, согласно обнародованной декларации, заработал в 2014 году более 7,65 млн рублей (годом ранее доход Путина составил 3,6 млн руб).
Доходы Медведева, согласно декларации, также удвоились и составили 8,52 млн руб. (годом ранее - 4,26 млн руб.).