США увеличат экономическое давление на Россию в случае срыва Минских соглашений

США увеличат экономическое давление на Россию в случае срыва Минских договоренностей, заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт на бизнес-форуме в Киеве.

«Если Россия не сможет выполнить взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, мы поднимем экономическую цену для Кремля», - сказал Пайетт.

По словам посла, США и ЕС консолидируют свои усилия в стимулировании России к неукоснительному выполнению Минских договоренностей.

Также Пайетт подчеркнул, что неподконтрольная Украине территория составляет лишь 3% от общей площади страны, что не должно стать препятствием в проведении системных реформ.

Читайте такжеОпрос: поляки и немцы поддерживают санкции против России

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также заявлял о том, что ситуация с введенными против России санкциями со стороны западных стран будет зависеть от выполнения РФ Минских соглашений.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.